Kursentwicklung im Fokus

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag in Rot

14.10.25 12:04 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 53,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,90 EUR -0,65 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:38 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 53,05 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 52,99 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 155.178 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 63,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,08 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 45,60 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 14,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,71 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 59,23 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 2,95 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

