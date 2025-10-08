Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 53,12 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Im Gegensatz zu BMW hätten die Stuttgarter die Zielspanne für die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte in diesem Jahr beibehalten, auch wenn nunmehr das untere Ende des Korridors angepeilt werde, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Geholfen hätten dabei ein solider Modellmix bei Fahrzeugtypen aus der Oberklasse und eine gute Kontrolle der Fixkosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,90 €
|Abst. Kursziel*:
2,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
53,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|21:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|21:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|20:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|21:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets