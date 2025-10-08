DAX 24.611 +0,1%ESt50 5.626 -0,4%MSCI World 4.336 -0,4%Top 10 Crypto 16,53 -4,4%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.643 -1,4%Euro 1,1566 -0,5%Öl 65,12 -1,5%Gold 3.977 -1,5%
Reich mit Bitcoin: Wie digitale Assets neue Superreiche schaffen
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

53,32 EUR
Marktkap. 53,12 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Jefferies & Company Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

21:56 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,32 EUR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Im Gegensatz zu BMW hätten die Stuttgarter die Zielspanne für die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte in diesem Jahr beibehalten, auch wenn nunmehr das untere Ende des Korridors angepeilt werde, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Geholfen hätten dabei ein solider Modellmix bei Fahrzeugtypen aus der Oberklasse und eine gute Kontrolle der Fixkosten./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 14:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
53,90 €		 Abst. Kursziel*:
2,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
53,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,15%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

21:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
21:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
20:26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten DZ BANK
mehr Analysen

