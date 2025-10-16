Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Kostengünstig, transparent, leistungsstark
16.10.25 10:09 Uhr
Werbung
Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value zählt zu den innovativen Pionieren unter den aktiven ETFs. Denn als einer der ersten aktiven ETFs einer deutschen Fondsboutique kombiniert er die Vorteile aus zwei Welten: Als ETF ist er weitaus kostengünstiger als aktiv gemanagte Investmentfonds und immer zu 100 Prozent in Aktien aus dem Frankfurter Modern Value Index investiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch