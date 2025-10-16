Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value: Kostengünstig, transparent, leistungsstark

Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value zählt zu den innovativen Pionieren unter den aktiven ETFs. Denn als einer der ersten aktiven ETFs einer deutschen Fondsboutique kombiniert er die Vorteile aus zwei Welten: Als ETF ist er weitaus kostengünstiger als aktiv gemanagte Investmentfonds und immer zu 100 Prozent in Aktien aus dem Frankfurter Modern Value Index investiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch