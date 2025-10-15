Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus
Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.
Um 15:41 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,98 Prozent auf 5.606,58 Punkte zu. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,753 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,269 Prozent fester bei 5.566,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.552,05 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5.566,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.639,95 Punkten lag.
Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.440,40 Punkte. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 15.07.2025, mit 5.354,17 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4.946,73 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14,00 Prozent zu Buche. Bei 5.674,55 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4.540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 1,90 Prozent auf 42,38 EUR), UniCredit (+ 1,37 Prozent auf 63,56 EUR), adidas (+ 0,94 Prozent auf 188,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,46 Prozent auf 572,00 EUR) und Infineon (+ 0,40 Prozent auf 32,26 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,04 Prozent auf 1.801,00 EUR), Deutsche Börse (-1,48 Prozent auf 225,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,04 Prozent auf 5,43 EUR), Enel (-0,64 Prozent auf 8,39 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,46 Prozent auf 52,05 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.170.040 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 327,135 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Eni-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
