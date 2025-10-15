DAX24.197 -0,2%Est505.602 +0,9%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,35 -0,3%Nas22.779 +1,1%Bitcoin95.796 -1,8%Euro1,1627 +0,1%Öl62,60 +0,5%Gold4.199 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX an der Nulllinie -- Wall Street startet fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Novo Nordisk erwirbt Zaltenibart-Rechte von Omeros für MIlliardenbetrag - Aktien steigen Novo Nordisk erwirbt Zaltenibart-Rechte von Omeros für MIlliardenbetrag - Aktien steigen
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Kursverlauf

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus

15.10.25 15:57 Uhr
Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus | finanzen.net

Am Mittwoch zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
189,15 EUR 0,15 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
864,70 EUR 17,60 EUR 2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
42,33 EUR 0,61 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
27,28 EUR -0,12 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
226,30 EUR -3,70 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
29,35 EUR -0,22 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
8,39 EUR -0,05 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
14,81 EUR 0,03 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
32,30 EUR 0,14 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,42 EUR -0,07 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
52,00 EUR -0,38 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
571,20 EUR 1,40 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordea Bank Abp Registered Shs
14,17 EUR 0,24 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.795,50 EUR -39,50 EUR -2,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
63,01 EUR 0,31 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.600,8 PKT 48,7 PKT 0,88%
Charts|News|Analysen

Um 15:41 Uhr legt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,98 Prozent auf 5.606,58 Punkte zu. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,753 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,269 Prozent fester bei 5.566,97 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5.552,05 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5.566,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.639,95 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.440,40 Punkte. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 15.07.2025, mit 5.354,17 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4.946,73 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 14,00 Prozent zu Buche. Bei 5.674,55 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4.540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 1,90 Prozent auf 42,38 EUR), UniCredit (+ 1,37 Prozent auf 63,56 EUR), adidas (+ 0,94 Prozent auf 188,75 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,46 Prozent auf 572,00 EUR) und Infineon (+ 0,40 Prozent auf 32,26 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,04 Prozent auf 1.801,00 EUR), Deutsche Börse (-1,48 Prozent auf 225,90 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,04 Prozent auf 5,43 EUR), Enel (-0,64 Prozent auf 8,39 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,46 Prozent auf 52,05 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2.170.040 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 327,135 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Eni-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
12:16Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:16Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
07.10.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen