Rheinmetall sichert sich Auftrag
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
Fokus auf Aktienkurs

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

14.10.25 12:04 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Minus bei 1.809,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.800,50 EUR -74,00 EUR -3,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:38 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 1.809,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.802,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.855,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 92.689 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.008,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Bei 463,80 EUR fiel das Papier am 04.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 74,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 2.163,33 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,90 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,77 Prozent gesteigert.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,55 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

