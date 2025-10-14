Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Kurs der Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,6 Prozent auf 1.831,00 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 1.831,00 EUR ab. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.792,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.855,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160.575 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 2.008,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 9,67 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 74,67 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,37 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2.163,33 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

