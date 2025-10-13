Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 1.866,50 EUR.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 1.866,50 EUR. Bei 1.848,00 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.900,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.782 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 2.008,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 7,58 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2024 bei 463,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 75,15 Prozent.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 11,37 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 2.163,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,90 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 2,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,55 EUR je Rheinmetall-Aktie.

