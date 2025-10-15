DAX24.199 -0,2%Est505.608 +1,0%MSCI World4.320 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.787 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,29 ±0,0%Gold4.200 +1,4%
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

Deutschland bestellt bei Airbus 20 Eurofighter

15.10.25 16:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203,20 EUR -1,40 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAE Systems plc
21,95 EUR -0,44 EUR -1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
97,05 EUR -5,05 EUR -4,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
50,44 EUR -1,98 EUR -3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MANCHING (dpa-AFX) - Deutschland hat für die Bundeswehr wie erwartet 20 Eurofighter-Kampfjets bestellt. Die neuen Maschinen sollen in den Jahren 2031 bis 2034 ausgeliefert werden, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE) am Mittwoch im bayerischen Manching mit.

Die Maschinen sollen die deutsche Luftwaffe verstärken, bis das geplante neue europäische Luftkampfsystem FCAS fertig entwickelt und einsatzbereit ist. Dies ist für das Jahr 2040 angepeilt. Allerdings gibt es Streit zwischen den an FCAS beteiligten Unternehmen.

Endmontiert werden sollen die Eurofighter bei Airbus in Manching bei München. Zum Eurofighter-Konsortium gehören neben dem Dax-Konzern (DAX) Airbus auch BAE Systems aus Großbritannien und Leonardo aus Italien./stw/jha/

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
12:16Airbus SE BuyUBS AG
08:41Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen