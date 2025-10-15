Deutschland bestellt bei Airbus 20 Eurofighter

MANCHING (dpa-AFX) - Deutschland hat für die Bundeswehr wie erwartet 20 Eurofighter-Kampfjets bestellt. Die neuen Maschinen sollen in den Jahren 2031 bis 2034 ausgeliefert werden, teilte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus (Airbus SE) am Mittwoch im bayerischen Manching mit.

Die Maschinen sollen die deutsche Luftwaffe verstärken, bis das geplante neue europäische Luftkampfsystem FCAS fertig entwickelt und einsatzbereit ist. Dies ist für das Jahr 2040 angepeilt. Allerdings gibt es Streit zwischen den an FCAS beteiligten Unternehmen.

Endmontiert werden sollen die Eurofighter bei Airbus in Manching bei München. Zum Eurofighter-Konsortium gehören neben dem Dax-Konzern (DAX) Airbus auch BAE Systems aus Großbritannien und Leonardo aus Italien./stw/jha/