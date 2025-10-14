Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit Abschlägen

DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,55 -2,5%Nas22.591 -0,5%Bitcoin96.341 -3,3%Euro1,1596 +0,2%Öl61,78 -2,5%Gold4.137 +0,7%
14.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Der Airbus SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 201,35 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 201,35 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 198,16 EUR. Bei 201,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 71.567 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 2,64 Prozent niedriger. Bei 129,82 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,53 Prozent würde die Airbus SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,00 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.10.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
