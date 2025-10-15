Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt
Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 204,75 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 204,75 EUR. Die Airbus SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 206,90 EUR aus. Bei 204,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.252 Airbus SE-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,90 EUR) erklomm das Papier am 15.10.2025. Gewinne von 1,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 129,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 36,60 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,74 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 213,00 EUR.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 16,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|08:41
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
