Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 200,35 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 200,35 EUR. Die Airbus SE-Aktie sank bis auf 200,35 EUR. Bei 201,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.762 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 3,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 129,82 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 35,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,74 EUR. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 213,00 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 16,07 Mrd. EUR gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

