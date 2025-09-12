Airbus-Aktie legt zu nach Hochstufung durch Moody's
Moody's hebt den Daumen über die Bonität von Airbus.
Werte in diesem Artikel
Wie der Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung auf A1 von A2 erhöht. Der Ausblick ist stabil. Airbus weise trotz der Probleme beim Produktionshochlauf anhaltend starke Finanz- und Liquiditätskennziffern aus, so Moody's. Der stabile Ausblick sei der Erwartung geschuldet, dass Airbus vor dem Hintergrund seines großen Auftragsbuches weiterhin solide operative Ergebnisse erzielen und sowohl Produktionsraten als auch Auslieferungen erhöhen wird.
