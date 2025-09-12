Auslieferungen im Fokus

Moody's hebt den Daumen über die Bonität von Airbus.

Wie der Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung auf A1 von A2 erhöht. Der Ausblick ist stabil. Airbus weise trotz der Probleme beim Produktionshochlauf anhaltend starke Finanz- und Liquiditätskennziffern aus, so Moody's. Der stabile Ausblick sei der Erwartung geschuldet, dass Airbus vor dem Hintergrund seines großen Auftragsbuches weiterhin solide operative Ergebnisse erzielen und sowohl Produktionsraten als auch Auslieferungen erhöhen wird.

Im XETRA-Handel steigt die Airbus-Aktie zeitweise um 1,41 Prozent auf 195,90 Euro.

