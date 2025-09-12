DAX23.847 +0,6%ESt505.442 +0,9%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.405 ±0,0%Euro1,1737 ±0,0%Öl67,24 +0,5%Gold3.641 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- Palantir, BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Airbus-Aktie legt zu nach Hochstufung durch Moody's Airbus-Aktie legt zu nach Hochstufung durch Moody's
Pivotal-Point Nachverfolgung Aehr Test Systems: Spezialist für Halbleiter-Tests profitiert von Großauftrag und KI-Boom! Pivotal-Point Nachverfolgung Aehr Test Systems: Spezialist für Halbleiter-Tests profitiert von Großauftrag und KI-Boom!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Auslieferungen im Fokus

Airbus-Aktie legt zu nach Hochstufung durch Moody's

15.09.25 10:41 Uhr
Airbus-Aktie steigt nach Moody's-Hochstufung auf A1 | finanzen.net

Moody's hebt den Daumen über die Bonität von Airbus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196,20 EUR 2,42 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung auf A1 von A2 erhöht. Der Ausblick ist stabil. Airbus weise trotz der Probleme beim Produktionshochlauf anhaltend starke Finanz- und Liquiditätskennziffern aus, so Moody's. Der stabile Ausblick sei der Erwartung geschuldet, dass Airbus vor dem Hintergrund seines großen Auftragsbuches weiterhin solide operative Ergebnisse erzielen und sowohl Produktionsraten als auch Auslieferungen erhöhen wird.

Wer­bung

Im XETRA-Handel steigt die Airbus-Aktie zeitweise um 1,41 Prozent auf 195,90 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Airbus, Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen