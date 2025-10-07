DAX 24.597 +0,9%ESt50 5.650 +0,6%MSCI World 4.350 +0,4%Top 10 Crypto 17,10 +0,2%Nas 23.017 +1,0%Bitcoin 106.422 +2,1%Euro 1,1624 -0,3%Öl 66,13 +0,6%Gold 4.040 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Top News
Setzt Bitcoin zum Jahresendspurt an? Strategy-CEO Michael Saylor zeigt sich nach neuen Rekorden optimistisch Setzt Bitcoin zum Jahresendspurt an? Strategy-CEO Michael Saylor zeigt sich nach neuen Rekorden optimistisch
Darum gibt der Eurokurs weiter nach Darum gibt der Eurokurs weiter nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Airbus Aktie

Kaufen
Verkaufen
Airbus Aktien-Sparplan
205,40 EUR +3,05 EUR +1,51 %
STU
205,65 EUR +2,45 EUR +1,21 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 159,13 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938914

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000235190

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EADSF

Jefferies & Company Inc.

Airbus SE Buy

21:26 Uhr
Airbus SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
205,40 EUR 3,05 EUR 1,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe die Schätzung des Analysehauses übertroffen, schrieb die Expertin Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der starke Produktmix mache das Erreichen des oberen Endes ihrer für die Verbesserung des operativen Ergebnisses (Ebit) angepeilten Spanne im Zivilgeschäft wahrscheinlicher./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 14:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
205,65 €		 Abst. Kursziel*:
9,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
205,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,54%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

21:26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
21:06 Airbus Outperform RBC Capital Markets
30.09.25 Airbus Buy UBS AG
26.09.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Jahresziel im Fokus Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September
dpa-afx AKTIE IM FOKUS/Nach Auslieferungszahlen: Airbus steigen nachbörslich weiter
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE zieht am Nachmittag an
finanzen.net Gewinne in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Optimismus in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE tendiert am Mittag fester
Business Times Airbus A320 ousts Boeing 737 as most-delivered jet in history
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 29 Sept. to 3 Oct. 2025
Zacks Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) Is Up 0.44% in One Week: What You Should Know
Business Times Airbus walks political tightrope with US, China expansion
MarketWatch Here’s the latest sign that Boeing is going on the offensive against Airbus
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 22-26 September 2025
Zacks Are Aerospace Stocks Lagging Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) This Year?
Korea Times LIG Nex1 signs teaming agreement with Airbus DS for integrated air defense system
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen