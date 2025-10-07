adidas Aktie
Marktkap. 33,47 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Bei der Terrace-Kollektion, die in der Vergangenheit einer der wichtigsten Umsatz-, Margen- und Kurstreiber gewesen sei, dürfte der Wachstumstrend abflachen, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Sportwarenhersteller habe aber unter anderem mit Blick auf das Wachstum in Schwellenmärkten genug in der Pipeline, um das mehr als zu kompensieren./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
274,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
187,85 €
|Abst. Kursziel*:
45,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
189,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,78%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
249,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|07.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.