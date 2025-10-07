DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
adidas Aktie

189,25 EUR +2,15 EUR +1,15 %
STU
Marktkap. 33,47 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

UBS AG

adidas Buy

08:31 Uhr
adidas Buy
adidas
adidas
189,25 EUR 2,15 EUR 1,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Bei der Terrace-Kollektion, die in der Vergangenheit einer der wichtigsten Umsatz-, Margen- und Kurstreiber gewesen sei, dürfte der Wachstumstrend abflachen, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Sportwarenhersteller habe aber unter anderem mit Blick auf das Wachstum in Schwellenmärkten genug in der Pipeline, um das mehr als zu kompensieren./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
274,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
187,85 €		 Abst. Kursziel*:
45,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
189,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,78%
Analyst Name:
Robert Krankowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
249,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:31 adidas Buy UBS AG
07.10.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 adidas Buy Warburg Research
01.10.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

