UBS AG

CTS Eventim Buy

08:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Eine eingehende Analyse von Verbraucherausgaben, Preis- und Absatzdaten für Live-Veranstaltungen im Sommer zeige, dass die Ausgaben in Deutschland gegenüber dem Vorjahr weiter zugelegt hätten, obwohl die Preise gesunken seien, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

