CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,91 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Eine eingehende Analyse von Verbraucherausgaben, Preis- und Absatzdaten für Live-Veranstaltungen im Sommer zeige, dass die Ausgaben in Deutschland gegenüber dem Vorjahr weiter zugelegt hätten, obwohl die Preise gesunken seien, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
81,30 €
|Abst. Kursziel*:
41,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
81,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,89%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CTS Eventim
|08:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11.09.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|10.09.25
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
