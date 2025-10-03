DAX 24.375 -0,1%ESt50 5.610 -0,1%MSCI World 4.328 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 -1,2%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 104.772 +0,5%Euro 1,1615 -0,4%Öl 66,09 +0,6%Gold 4.037 +1,3%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Eine eingehende Analyse von Verbraucherausgaben, Preis- und Absatzdaten für Live-Veranstaltungen im Sommer zeige, dass die Ausgaben in Deutschland gegenüber dem Vorjahr weiter zugelegt hätten, obwohl die Preise gesunken seien, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CTS Eventim Buy

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
81,30 €		 Abst. Kursziel*:
41,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,89%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

08:31 CTS Eventim Buy UBS AG
11.09.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10.09.25 CTS Eventim Halten DZ BANK
10.09.25 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.25 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge
finanzen.net Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken 
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der CTS Eventim-Aktie ein
finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 3 Jahren verdient
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 kündigt Vorverkaufsstart für Tickets und Hospitality-Pakete zu den Olympischen Spielen für 2026 und zu den Paralympischen Spielen für 2027 an
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün
EQS Group CTS EVENTIM: LA28 announces tickets and hospitality packages will go on sale for the Olympic Games in 2026 and the Paralympic Games in 2027
EQS Group CTS EVENTIM: CFO Holger Hohrein to leave the Executive Board at the end of the year
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM remains on track for success in the first half of 2025
EQS Group CTS EVENTIM expands Product & Tech leadership team
EQS Group CTS EVENTIM is the Official Ticketing Partner for the European Athletics Championships 2026 in Birmingham
EQS Group CTS EVENTIM: ARENA MILANO &#8211; Exclusive dinner & premiere of Europe&#8217;s largest LED media fa&#231;ade of its kind
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
