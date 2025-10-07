DAX 24.480 +0,4%ESt50 5.627 +0,2%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.534 +1,2%Euro 1,1623 -0,3%Öl 66,24 +0,8%Gold 4.040 +1,4%
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

63,78 EUR +0,94 EUR +1,50 %
STU
59,26 CHF +0,80 CHF +1,37 %
SWX
Marktkap. 115,49 Mrd. EUR

KGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

11:56 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB anlässlich des Verkaufs der Robotik-Sparte an Softbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 51 Franken belassen. Er begrüße den Zeitpunkt, den Preis von rund 5,4 Milliarden US-Dollar und den gewählten Weg, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Ausgliederung samt Börsengang wäre die am wenigsten bevorzugte Option für einen Ausstieg gewesen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
51,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
59,22 CHF		 Abst. Kursziel*:
-13,88%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
59,26 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,94%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

11:56 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
10:06 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
30.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
30.09.25 ABB (Asea Brown Boveri) Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

