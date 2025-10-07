ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 115,49 Mrd. EURKGV 26,21 Div. Rendite 1,83%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB anlässlich des Verkaufs der Robotik-Sparte an Softbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 51 Franken belassen. Er begrüße den Zeitpunkt, den Preis von rund 5,4 Milliarden US-Dollar und den gewählten Weg, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Ausgliederung samt Börsengang wäre die am wenigsten bevorzugte Option für einen Ausstieg gewesen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 02:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ABB
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
51,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
59,22 CHF
|Abst. Kursziel*:
-13,88%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
59,26 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,94%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
