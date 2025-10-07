DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,31 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

Warburg Research

WACKER CHEMIE Buy

10:36 Uhr
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
67,10 EUR -0,30 EUR -0,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 113 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage, hohe Energiekosten in Europa und negative Wechselkurseffekte sollten in allen Segmenten für erheblichen Gegenwind gesorgt haben, schrieb Oliver Schwarz in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,75 €		 Abst. Kursziel*:
40,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,58%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

10:36 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
30.09.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
26.09.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
25.09.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

