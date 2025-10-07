WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,31 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Quartalszahlen des Spezialchemiekonzerns von 113 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwache Nachfrage, hohe Energiekosten in Europa und negative Wechselkurseffekte sollten in allen Segmenten für erheblichen Gegenwind gesorgt haben, schrieb Oliver Schwarz in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,75 €
|Abst. Kursziel*:
40,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,58%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|10:36
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|25.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|15.09.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|18.12.23
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|30.09.25
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.