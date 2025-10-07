DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.330 +0,0%Top 10 Crypto 17,00 -0,4%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1614 -0,4%Öl 65,97 +0,4%Gold 4.035 +1,3%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen. Nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns habe er seine Schätzung für das Nettoergebnis im dritten Quartal um 11 Prozent angehoben, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Damit liege er nun 17 Prozent über der Konsensprognose./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
30,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,70 £		 Abst. Kursziel*:
10,09%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,70 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

09:31 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy UBS AG
07.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Dow Jones Zuversichtliche Prognosen Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet Shell-Aktie gewinnt: Mehr Gewinn im Gashandel und höhere Raffineriemargen erwartet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Shell auf 'Buy' - Ziel 3000 Pence
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx Shell macht Fortschritte im Gasgeschäft - Aktie zieht an
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Grün
Zacks Shell Divests 27% Non-Working Interest in North Cleopatra Block
Benzinga Shell Boosts LNG Production Forecast As Refining Margins Surge
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shrimp caught in tariff net as US buyers are forced to shell out more
Financial Times Shell says Trump’s attacks on wind projects harm investment in the US
Financial Times Shell says Trump administration’s attacks on wind projects harm investment
Zacks Why Shell (SHEL) Outpaced the Stock Market Today
