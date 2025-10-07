DAX 24.458 +0,3%ESt50 5.630 +0,3%MSCI World 4.329 -0,1%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.410 +1,1%Euro 1,1621 -0,3%Öl 65,99 +0,4%Gold 4.039 +1,4%
Apple Aktie

220,30 EUR +0,65 EUR +0,30 %
STU
255,75 USD -0,91 USD -0,35 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 3,28 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

UBS AG

Apple Neutral

09:41 Uhr
Apple Neutral
Apple Inc.
220,30 EUR 0,65 EUR 0,30%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten der Kunden auf die neuen iPhone-Modelle des US-Technologieriesen blieben zwar etwas erhöht im Jahresvergleich, seien aber die zweite Woche in Folge stabil bis rückläufig, schrieb David Vogt in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Neutral

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 220,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 256,48		 Abst. Kursziel*:
-14,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 255,75		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,98%
Analyst Name:
David Vogt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 252,23

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

09:41 Apple Neutral UBS AG
07.10.25 Apple Neutral UBS AG
06.10.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Apple Neutral UBS AG
Nachrichten zu Apple Inc.

finanzen.net Giganten im Überblick Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Abend mit Kursabschlägen
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
finanzen.net Apple Aktie News: Apple steigt am Nachmittag
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
finanzen.net Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
finanzen.net Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum die Rally an den US-Börsen noch bis Jahresende andauern dürfte
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Apple auf 'Underperform'
Cnet Anotha' One: Apple Arcade Gets More Sports Games in November
Benzinga Performance Comparison: Apple And Competitors In Technology Hardware, Storage &amp; Peripherals Industry
EN, Apple Build dynasties in Football Manager 26 Touch on Apple Arcade
Benzinga Former Apple Design Chief Has 20 Ideas For OpenAI Devices, Says It Should &#39;Make Us Happy&#39;
Benzinga Rivian CEO RJ Scaringe Says Chinese Competitors Benefit From Lower Costs Amid Trump Tariffs, Defends Apple CarPlay Omission
Zacks Here's How Much a $1000 Investment in Apple Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
BBC Apple and Samsung users could be due share of £480m payout
Benzinga Steve Jobs Saw The Future As &#39;Bright,&#39; And &#39;Boundless,&#39; Says Tim Cook On Apple Co-Founder&#39;s 14th Death Anniversary: &#39;He Lit The Path Forward…&#39;
