DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Iberdrola SA Aktie

Marktkap. 105,18 Mrd. EUR

KGV 15,26 Div. Rendite 3,90%
RBC Capital Markets

Iberdrola SA Sector Perform

09:46 Uhr
Iberdrola SA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vergangene Quartal dürfte ein gutes für die spanischen Energieversorger gewesen sein, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies gelte vor allem für Unternehmen wie Iberdrola und EDP mit einem höheren Anteil am Wasserkraftgeschäft./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Iberdrola SA Sector Perform

Unternehmen:
Iberdrola SA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
16,39 €		 Abst. Kursziel*:
3,72%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
16,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,53%
Analyst Name:
Fernando Garcia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Iberdrola SA

09:46 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
29.09.25 Iberdrola SA Hold Deutsche Bank AG
29.09.25 Iberdrola SA Buy Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Iberdrola SA Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.25 Iberdrola SA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Iberdrola SA

finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Iberdrola SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
dpa-afx Iberdrola startet letzten Windpark vor Rügen - Aktie leichter
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Iberdrola SA-Aktie mehrheitlich zum Kauf
TraderFox Stocks in Action: Iberdrola, Adidas, Lufthansa, Klöckner, ABN Amro
TraderFox Big Call Screening: RWE, Iberdrola, Lockheed Martin, Safran
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Iberdrola SA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Stocks in Action: Iberdrola, RATIONAL, Verbio, Siemens Energy und Hennes & Mauritz.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Iberdrola SA von vor 3 Jahren eingebracht
reNEWS Iberdrola installs first Windanker monopile
reNEWS Iberdrola and Norges Bank add 708MW to JV
reNEWS Iberdrola boosts spending in ‘high growth and high return’ markets
reNEWS Iberdrola commits €58bn to 2028 growth
Financial Times Iberdrola to focus bulk of its €58bn investment on UK and US
reNEWS Iberdrola exits Hungary with €171m asset sale
reNEWS Iberdrola, Selex ink 77MW Italian solar PPA
Zacks Iberdrola (IBDRY) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
