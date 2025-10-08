Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittag fester

Kurs der Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbus SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 204,15 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 204,15 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 204,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 203,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 51.599 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 204,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 0,24 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,90 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 213,00 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

