Airbus Aktie

Airbus Aktien-Sparplan
194,16 EUR +2,12 EUR +1,10 %
STU
194,16 EUR +2,26 EUR +1,18 %
GVIE
Marktkap. 151,69 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus mit "Buy" und einem Kursziel von 230 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Nachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine außerordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Branche. Beim Flugzeugbauer Airbus verwies er auf Signale für eine Entspannung bei den Lieferkettenproblemen und die Aussicht auf eine positive Entwicklung der Barmittel und Ausschüttungen. Entscheidender Engpass blieben die Triebwerke./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
194,92 €		 Abst. Kursziel*:
18,00%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
194,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,46%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

10:41 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Airbus Buy UBS AG
15.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

