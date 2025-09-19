DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.516 ±0,0%Euro1,1742 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 38 im Überblick

20.09.25 03:18 Uhr
Die Tops und Flops im TecDAX: Das war die Performance in KW 38 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 38 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.631,9 PKT -23,4 PKT -0,64%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 38

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 38/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.09.2025 und dem 19.09.2025. Stand ist der 19.09.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: TeamViewer

TeamViewer: -3,95 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 29: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -3,10 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 28: Drägerwerk

Drägerwerk: -2,09 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 27: PNE

PNE: -1,59 Prozent

Quelle: PNE

Platz 26: freenet

freenet: -1,15 Prozent

Quelle: freenet

Platz 25: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,99 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 24: QIAGEN

QIAGEN: 0,31 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 23: HENSOLDT

HENSOLDT: 0,38 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 22: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 1,22 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 21: Nagarro SE

Nagarro SE: 1,76 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 20: United Internet

United Internet: 2,07 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 19: ATOSS Software

ATOSS Software: 2,18 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 18: CANCOM SE

CANCOM SE: 2,80 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 17: SAP SE

SAP SE: 3,01 Prozent

Quelle: SAP

Platz 16: Infineon

Infineon: 3,89 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 15: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 4,16 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 14: Bechtle

Bechtle: 4,29 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 13: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 5,09 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 12: Formycon

Formycon: 5,18 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 11: JENOPTIK

JENOPTIK: 5,50 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 10: Kontron

Kontron: 6,70 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 9: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 6,76 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 8: IONOS

IONOS: 7,72 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: Nordex

Nordex: 7,78 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 6: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 7,80 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 5: Sartorius vz

Sartorius vz: 8,59 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 4: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 12,28 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 13,26 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 2: SMA Solar

SMA Solar: 18,84 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 1: Siltronic

Siltronic: 23,35 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

