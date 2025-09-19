Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 38 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 38 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 38/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.09.2025 und dem 19.09.2025. Stand ist der 19.09.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: TeamViewer
TeamViewer: -3,95 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 29: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -3,10 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 28: Drägerwerk
Drägerwerk: -2,09 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 27: PNE
PNE: -1,59 Prozent
Quelle: PNE
Platz 26: freenet
freenet: -1,15 Prozent
Quelle: freenet
Platz 25: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,99 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 24: QIAGEN
QIAGEN: 0,31 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 23: HENSOLDT
HENSOLDT: 0,38 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 22: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 1,22 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 21: Nagarro SE
Nagarro SE: 1,76 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 20: United Internet
United Internet: 2,07 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 19: ATOSS Software
ATOSS Software: 2,18 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 18: CANCOM SE
CANCOM SE: 2,80 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 17: SAP SE
SAP SE: 3,01 Prozent
Quelle: SAP
Platz 16: Infineon
Infineon: 3,89 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 15: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 4,16 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 14: Bechtle
Bechtle: 4,29 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 13: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 5,09 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 12: Formycon
Formycon: 5,18 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 11: JENOPTIK
JENOPTIK: 5,50 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 10: Kontron
Kontron: 6,70 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 9: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 6,76 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 8: IONOS
IONOS: 7,72 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: Nordex
Nordex: 7,78 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 6: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 7,80 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 5: Sartorius vz
Sartorius vz: 8,59 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 12,28 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 13,26 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 2: SMA Solar
SMA Solar: 18,84 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 1: Siltronic
Siltronic: 23,35 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
