Airbus Aktie

195,46 EUR -0,74 EUR -0,38 %
STU
183,25 CHF -1,75 CHF -0,95 %
BRX
Marktkap. 152,89 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

UBS AG

Airbus SE Buy

09:26 Uhr
Airbus SE Buy
Airbus SE
195,46 EUR -0,74 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Gute Auslieferungszahlen im August und September hätten das Risiko verringert, dass der Flugzeugbauer seine diesbezüglichen Jahresziele verfehle oder senke, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings sei es noch früh im September, und es hänge viel von der Entwicklung im Schlussquartal ab./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 14:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Buy

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
196,20 €		 Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
195,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,55%
Analyst Name:
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
208,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

09:26 Airbus Buy UBS AG
15.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.25 Airbus Buy UBS AG
mehr Analysen

