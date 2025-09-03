ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Ryanair von 29,50 auf 27,50 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Triebfedern der Anlagestory seien weitgehend in der Kursentwicklung angekommen, schrieb Patrick Creuset in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Seine Gewinnschätzungen ergäben im Vergleich mit dem Konsens inzwischen ein durchwachseneres Bild. Mit seiner Prognose für das bevorstehende Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals liegt er leicht unter dem Konsens, für das Gesamtjahr auf Augenhöhe./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:00 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ryanair
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ryanair
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Ryanair
Analysen zu Ryanair
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.2025
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.2025
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:56
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.2025
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.2025
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.01.2022
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.2020
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.2020
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.2020
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.2020
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ryanair nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen