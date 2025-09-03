DAX23.755 +0,7%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,87 +1,8%Gold3.616 +0,8%
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ryanair auf 'Neutral' - Ziel runter auf 27,50 Euro

08.09.25 11:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
23,63 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Ryanair von 29,50 auf 27,50 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die Triebfedern der Anlagestory seien weitgehend in der Kursentwicklung angekommen, schrieb Patrick Creuset in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Seine Gewinnschätzungen ergäben im Vergleich mit dem Konsens inzwischen ein durchwachseneres Bild. Mit seiner Prognose für das bevorstehende Ergebnis des zweiten Geschäftsquartals liegt er leicht unter dem Konsens, für das Gesamtjahr auf Augenhöhe./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 06:00 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

