Ryanair Aktie
Marktkap. 24,42 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair von 23,40 auf 23,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie habe ihre Schätzungen unter anderem an die Bewegungen am Devisenmarkt und an die jüngsten Geschäftszahlen der irischen Fluggesellschaft angepasst, schrieb Jaina Mistry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem berücksichtigte die Expertin die frühere Auslieferung der neuen Boeing 737-Flugzeuge./la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 13:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 13:00 / ET
Zusammenfassung: Ryanair Hold
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
23,50 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
23,01 €
|Abst. Kursziel*:
2,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,84%
|
Analyst Name:
Jaina Mistry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
