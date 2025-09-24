Ryanair Aktie
Marktkap. 24,71 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. An seinen Schätzungen änderte er nichts./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,96 €
|Abst. Kursziel*:
30,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,27 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,92%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,51 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|09:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|20.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.