DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Das Anlage-Comeback Europas: Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion
Schweizerische Notenbank SNB legte Zinspause ein - Leitzins weiter bei null Prozent
Ryanair Aktie

Ryanair Aktien-Sparplan
23,27 EUR +0,27 EUR +1,17 %
STU
Marktkap. 24,71 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

09:01 Uhr
Ryanair Overweight
Ryanair
23,27 EUR 0,27 EUR 1,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. An seinen Schätzungen änderte er nichts./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,96 €		 Abst. Kursziel*:
30,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,27 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,92%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

09:01 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.09.25 Ryanair Hold Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
16.09.25 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.09.25 Ryanair Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

