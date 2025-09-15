Ryanair Aktie
Marktkap. 25,23 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Kerosinpreise gäben der europäischen Luftfahrt im dritten Quartal weiter Rückenwind und stützten die Profitabilität, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Unter den Fluggesellschaften stehe Lufthansa wegen der schwachen heimischen Nachfrage am meisten unter Druck. Dagegen sollte Ryanair von der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitieren. Der Favorit des Experten bleibt IAG. Mit Blick auf die Flughafenbetreiber sieht er in Griechenland sowie im türkischen Antalya ein geringfügig schwächeres Wachstum, während die Dynamik in Frankfurt zunehmen sollte. Irving präferiert hier Fraport und Aena gegenüber Aeroports de Paris und Flughafen Zürich AG./gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 21:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
23,72 €
|Abst. Kursziel*:
18,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
23,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,05%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
