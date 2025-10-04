So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag
Werte in diesem Artikel
Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,07 Prozent auf 122.349,27 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 122.260,68 US-Dollar gelegen hatte.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,3 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 84,4 Prozent.
Zudem gibt Litecoin nach. Um -1,43 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 118,73 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 120,46 US-Dollar wert war.
Zudem gibt Ethereum am Samstagmittag nach. Um -0,35 Prozent auf 4.500,88 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.516,52 US-Dollar.
Daneben fällt Bitcoin Cash um -3,41 Prozent auf 588,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 609,67 US-Dollar.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt -1,26 Prozent auf 3,003 US-Dollar, nach 3,041 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -4,02 Prozent auf 30,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 31,68 US-Dollar wert.
Daneben steigt Monero um 0,35 Prozent auf 326,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 325,51 US-Dollar.
Zudem gibt NEO am Samstagmittag nach. Um -2,40 Prozent auf 6,222 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 6,375 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1851 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1905 US-Dollar.
Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -2,19 Prozent auf 0,8477 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,8667 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4069 US-Dollar) geht es um -2,18 Prozent auf 0,3980 US-Dollar nach unten.
Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0017 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0082 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0084 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
