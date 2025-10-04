DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.051 -0,1%Euro1,1728 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 thyssenkrupp 750000 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten Was Analysten von der DEUTZ-Aktie erwarten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag

04.10.25 12:43 Uhr
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
97.196,5236 CHF -71,3865 CHF -0,07%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
104.050,5585 EUR -67,4954 EUR -0,06%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
90.651,4591 GBP -66,5794 GBP -0,07%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
18.013.496,3864 JPY 1.443,0181 JPY 0,01%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
122.170,9545 USD -89,7290 USD -0,07%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.570,1677 CHF -23,0754 CHF -0,64%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.821,9262 EUR -24,3730 EUR -0,63%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.329,7581 GBP -21,5216 GBP -0,64%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
661.661,5526 JPY -3.734,5368 JPY -0,56%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.487,5143 USD -29,0046 USD -0,64%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3774 CHF -0,0422 CHF -1,74%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5450 EUR -0,0449 EUR -1,73%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2173 GBP -0,0393 GBP -1,74%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
440,5970 JPY -7,4474 JPY -1,66%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9882 USD -0,0530 USD -1,74%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6711 CHF -0,0185 CHF -2,68%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7184 EUR -0,0197 EUR -2,67%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6259 GBP -0,0172 GBP -2,68%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
124,3723 JPY -3,3182 JPY -2,60%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8435 USD -0,0232 USD -2,68%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
94,1435 CHF -1,6897 CHF -1,76%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
100,7822 EUR -1,8001 EUR -1,75%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
87,8040 GBP -1,5759 GBP -1,76%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.447,6756 JPY -298,7026 JPY -1,68%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,07 Prozent auf 122.349,27 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 122.260,68 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,3 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 84,4 Prozent.

Zudem gibt Litecoin nach. Um -1,43 Prozent reduziert sich der Litecoin-Kurs um 12:26 auf 118,73 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 120,46 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Ethereum am Samstagmittag nach. Um -0,35 Prozent auf 4.500,88 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ethereum-Kurs bei 4.516,52 US-Dollar.

Daneben fällt Bitcoin Cash um -3,41 Prozent auf 588,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 609,67 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt -1,26 Prozent auf 3,003 US-Dollar, nach 3,041 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Dash-Kurs um -4,02 Prozent auf 30,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 31,68 US-Dollar wert.

Daneben steigt Monero um 0,35 Prozent auf 326,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 325,51 US-Dollar.

Zudem gibt NEO am Samstagmittag nach. Um -2,40 Prozent auf 6,222 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 6,375 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1851 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1905 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -2,19 Prozent auf 0,8477 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,8667 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4069 US-Dollar) geht es um -2,18 Prozent auf 0,3980 US-Dollar nach unten.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,0017 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0082 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0084 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com