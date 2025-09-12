Ryanair Aktie
Marktkap. 25,23 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Kapitalrendite (ROIC) sei zwar die beste Kennziffer zur Beurteilung der Finanzqualität von Fluggesellschaften, doch es müssten dabei unterschiedliche Aspekte berücksichtigt werden, schrieb Alex Irving in seiner am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Sein bevorzugter Titel in Europa ist IAG. Die Airline überzeuge mit vorteilhaften strukturellen Trends, dem Potenzial für hohe Barmittelausschüttungen und der Führungsstellung im Bereich Einnahmen und Kosten pro Sitzplatz-Kilometer. Die branchenführende Kapitalrendite des Billigfliegers Ryanair gehe derweil auf dessen günstigere Flugzeuge zurück./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 15:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 05:00 / UTC
