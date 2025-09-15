Ryanair Aktie
Marktkap. 25,23 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Er werde nun vorsichtiger für das Kurzstreckengeschäft der europäischen Fluggesellschaften, da ein zunehmendes Kapazitätenwachstum auf nachgebende Preistrends treffe, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte insbesondere für den gesättigten Markt für britische Urlaubsflüge. Gowers' Favorit im Billigfliegersegment ist indes Ryanair. Er verwies auf das geringere Volumenwachstum der Iren, das diversifizierte Streckennetz, die vergleichsweise niedrigen Vergleichskennziffern aus dem Vorjahr und den Spielraum für positive Überraschungen. Dagegen stufte der Experte Easyjet ab und drückte dessen Aktie zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf, womit er seinen skeptischen Erwartungen für die anstehenden Geschäftsjahreszahlen Ausdruck verlieh./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 22:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,72 €
|Abst. Kursziel*:
26,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,05%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.09.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|08.09.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Ryanair Hold
|Jefferies & Company Inc.