Ryanair Aktie
Marktkap. 26,8 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 23,40 Euro auf "Hold" belassen. Die Passagierzahlen hätten im August erneut ein Rekordniveau erreicht, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Das Ziel für das Gesamtgeschäftsjahr 2026 entspreche den Markterwartungen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Hold
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
23,40 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,17 €
|Abst. Kursziel*:
-3,19%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,43%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
