Airbus-Aktie gesucht: 73 Auslieferungen im September

08.10.25 20:05 Uhr
Airbus-Aktie gefragt: Airbus liefert 73 Jets im September | finanzen.net

Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 73 Flugzeuge ausgeliefert.

Im Flugzeuggeschäft rang Airbus zuletzt mit Problemen wegen fehlender Triebwerke mit einer stockenden Auslieferung. Konzernchef Guillaume Faury hatte im Sommer bei der Vorlage der Halbjahreszahlen allerdings das Ziel von etwa 820 ausgelieferten Flugzeugen bestätigt. In den ersten neun Monaten des Jahres lieferte Airbus jedoch nur 507 Flieger aus. Das sind nur rund 60 Prozent des Jahresziels, obwohl bereits drei Viertel des Jahres vorbei sind.

In den noch verbleibenden drei Monaten muss Airbus also noch mehr als 300 Flugzeuge an Kunden ausliefern, um das selbst gesteckte Ziel zu erreichen. Analysten halten dies für möglich. 2024 hatte es ähnlich ausgesehen. Damals hatte das Unternehmen das Auslieferungsziel auch nur dank eines Schlussspurts zum Jahresende hin geschafft.

Airbus-Aktien gefragt

Aktien von Airbus haben nachbörslich nach den am frühen Mittwochabend veröffentlichten September-Auslieferungszahlen auf Rekordniveau weiter zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate kostete ein Airbus-Anteil gegen 19.30 Uhr 206,25 Euro und damit notierte damit leicht über dem XETRA-Schlusskurs. Das Papier hatte im Handel auf dieser Plattform im Tagesverlauf mit 205,60 Euro den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht.

Die Aktie hat nach einer Schwächephase im April deutlich an Fahrt aufgenommen. Dabei profitierte das Papier unter anderem von der Erwartung steigender Rüstungsausgaben. Das Geschäft mit Waffen ist bei Airbus zwar deutlich kleiner als das mit Flugzeugen für die zivile Luftfahrt, dennoch rückte die Sparte bei der Bewertung des Unternehmens zuletzt stärker in den Fokus.

Mit dem Anstieg auf das Rekordniveau am Mittwoch baute die Aktie ihr Jahresplus auf rund ein Drittel aus. Damit gehört das Papier zu den zehn besten Titeln im deutschen Leitindex DAX in diesem Jahr. Auch in den vergangenen fünf Jahren übertraf Airbus mit einem Anstieg von 125 Prozent den Index, der in dem Zeitraum um knapp 80 Prozent zulegte.

Mit einem Börsenwert von 160 Milliarden Euro ist Airbus zudem eines der wertvollsten Unternehmen, die an der deutschen Börse notiert sind. Noch mehr sind aktuell nur SAP (289 Mrd Euro) und Siemens (193 Mrd) wert.

DOW JONES / dpa-AFX

