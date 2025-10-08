Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochvormittag gefragt

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 202,80 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 202,80 EUR. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 203,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 203,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.014 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 204,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 0,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,49 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,74 EUR je Airbus SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 213,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

