Aktienkurs aktuell

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag höher

07.10.25 16:09 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag höher

Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 203,45 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 1,2 Prozent auf 203,45 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 203,70 EUR. Mit einem Wert von 201,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 51.858 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 204,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 0,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,74 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,69 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,74 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 213,00 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,07 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
