Aktienentwicklung

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

07.10.25 09:26 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 200,55 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 200,55 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 200,20 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 201,10 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 9.830 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (204,65 EUR) erklomm das Papier am 03.10.2025. Mit einem Zuwachs von 2,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,74 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 37,80 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,74 EUR je Airbus SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 213,00 EUR.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 16,07 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,47 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
