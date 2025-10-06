Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 200,95 EUR.

Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 200,95 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 200,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 139.520 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 204,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 37,92 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,74 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten

Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben