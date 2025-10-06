Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 200,95 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 200,95 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 200,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 139.520 Airbus SE-Aktien umgesetzt.
Am 03.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 204,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 1,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 37,92 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,74 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,00 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,07 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 16,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,47 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten
Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|26.09.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen