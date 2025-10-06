Verluste in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag zurück

Index-Bewegung

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Um 20:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,07 Prozent auf 46.727,69 Punkte nach. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,902 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 46.583,95 Zählern und damit 0,373 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46.758,28 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 46.846,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46.426,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 45.400,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.828,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42.352,75 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,23 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,53 Prozent auf 248,84 USD), Microsoft (+ 1,80 Prozent auf 526,68 USD), Boeing (+ 1,28 Prozent auf 219,06 USD), Cisco (+ 1,15 Prozent auf 68,70 USD) und IBM (+ 0,80 Prozent auf 290,67 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Verizon (-4,97 Prozent auf 41,50 USD), Sherwin-Williams (-2,06 Prozent auf 339,46 USD), 3M (-1,61 Prozent auf 156,10 USD), Amgen (-1,49 Prozent auf 293,45 USD) und McDonalds (-1,38 Prozent auf 296,83 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.872.131 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net