DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.355 +0,4%Top 10 Crypto17,21 +1,2%Nas22.973 +0,9%Bitcoin106.983 +1,4%Euro1,1713 -0,1%Öl65,42 +1,7%Gold3.959 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Neues Rekordhoch: Fiskalische Sorgen lassen Bitcoin steigen Neues Rekordhoch: Fiskalische Sorgen lassen Bitcoin steigen
Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten über Niob-Vorkommen und seltene Erden Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten über Niob-Vorkommen und seltene Erden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Index-Bewegung

Verluste in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag zurück

06.10.25 20:02 Uhr
Verluste in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag zurück | finanzen.net

Der Handel in New York verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
133,52 EUR -1,50 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
253,25 EUR -1,65 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
189,00 EUR 3,76 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
58,40 EUR -0,09 EUR -0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
247,85 EUR -0,90 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
253,30 EUR -2,70 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
452,55 EUR 10,95 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,36 EUR 0,36 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
129,14 EUR -0,66 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
211,90 EUR 7,75 EUR 3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
298,85 EUR 5,95 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
35,42 EUR -1,80 EUR -4,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.715,8 PKT -42,5 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,07 Prozent auf 46.727,69 Punkte nach. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,902 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 46.583,95 Zählern und damit 0,373 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (46.758,28 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tageshoch bei 46.846,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46.426,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 45.400,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.828,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42.352,75 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,23 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3,53 Prozent auf 248,84 USD), Microsoft (+ 1,80 Prozent auf 526,68 USD), Boeing (+ 1,28 Prozent auf 219,06 USD), Cisco (+ 1,15 Prozent auf 68,70 USD) und IBM (+ 0,80 Prozent auf 290,67 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Verizon (-4,97 Prozent auf 41,50 USD), Sherwin-Williams (-2,06 Prozent auf 339,46 USD), 3M (-1,61 Prozent auf 156,10 USD), Amgen (-1,49 Prozent auf 293,45 USD) und McDonalds (-1,38 Prozent auf 296,83 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 24.872.131 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,899 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen