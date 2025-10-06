DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,40 +2,4%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.611 +1,1%Euro1,1709 -0,2%Öl65,49 +1,8%Gold3.961 +1,9%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250 Euro

06.10.25 23:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.923,00 EUR -49,00 EUR -2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel dürfte für den Rüstungskonzern wohl mit Blick auf die wesentlichen Kennziffern Auftragseingang, Umsatz, operatives Ergebnis (Ebita) und freier Barmittelzufluss mau verlaufen sein, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne sich durch jede Kursschwäche als Resultat dessen eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Denn im Schlussquartal dürfte Rheinmetall bei diesen Kennziffern wieder sehr stark abschneiden./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
