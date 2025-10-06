ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Rheinmetall auf 'Overweight' - Ziel 2250 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Das dritte Jahresviertel dürfte für den Rüstungskonzern wohl mit Blick auf die wesentlichen Kennziffern Auftragseingang, Umsatz, operatives Ergebnis (Ebita) und freier Barmittelzufluss mau verlaufen sein, schrieb David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne sich durch jede Kursschwäche als Resultat dessen eine attraktive Einstiegsgelegenheit ergeben. Denn im Schlussquartal dürfte Rheinmetall bei diesen Kennziffern wieder sehr stark abschneiden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:31 / BST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen