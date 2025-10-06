DAX24.374 ±-0,0%Est505.627 -0,4%MSCI World4.334 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.939 +1,3%
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Montagmittag ein

06.10.25 12:05 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Montagmittag ein

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 201,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
201,30 EUR -1,55 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 201,30 EUR. Im Tief verlor die Airbus SE-Aktie bis auf 200,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,30 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 62.706 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2025 auf bis zu 204,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,74 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 213,00 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
