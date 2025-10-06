DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,3%Top 10 Crypto17,16 +0,9%Nas22.935 +0,7%Bitcoin106.746 +1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl65,66 +2,0%Gold3.953 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX letztlich kaum bewegt -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken
Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben Analysten sehen für E.ON-Aktie Luft nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
DAX aktuell

Volatiler Wochenstart: DAX legt Verschnaufpause ein - Gewinne bröckeln wieder ab

06.10.25 17:37 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX nach starkem Start in den Oktober nur wenig bewegt | finanzen.net

Der DAX zeigte sich nach seiner starken Vorwoche am Montag unentschlossen und gab seine zwischenzeitlich kleinen Gewinne im Verlauf wieder ab. Das Juli-Rekordhoch bleibt im Visier.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.378,3 PKT -0,5 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Der DAX tendierte zum Auftakt in die neue Woche bei 24.357,59 Punkten und damit marginale 0,09 Prozent unter seinem Schluss vom Freitag. Nachdem er bis zum Mittag nicht recht vom Fleck kam, verbuchte er zeitweise kleinere Zuwächse, fiel letztlich jedoch wieder an die Nulllinie zurück und beendete den Handel nahezu unbewegt bei 24.378,29 Punkten.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Hoffnung auf Jahresendrally keimt auf

Der DAX hatte in der vergangenen Woche nach dem lethargischen September einen mustergültigen Start in den Oktober hingelegt. Nicht wenige hoffen nun, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Zuletzt erhielt der Megatrend durch die Meldung neue Nahrung, dass der ChatGPT-Anbieter OpenAI bei der Platzierung von Belegschaftsanteilen an Investoren eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar erreicht hat.

"Shutdown" in den USA lässt Anleger weitgehend kalt

Der vorab viel beschworene "Shutdown" in den USA, der inzwischen tatsächlich eingetreten ist, konnte der wieder guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt bisher nichts anhaben. Ob der Schwung anhält, ist allerdings abzuwarten. Denn wegen des Arbeitsstillstands bei etlichen Regierungsbehörden werden bis auf Weiteres keine Konjunkturdaten mehr von US-Regierungsbehörden veröffentlicht, wie die Statistikabteilungen des Arbeitsministeriums und des Handelsministeriums mitteilten.

Wer­bung

An den Finanzmärkten gilt eine weitere Leitzinssenkung der Fed um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober eigentlich als so gut wie sicher. Ohne Wirtschaftsdaten fehle den Währungshütern aber ebenso wie den Anlegern "eine wichtige Grundlage für Entscheidungen", schrieb Analystin Birgit Henseler im Kapitalmarktausblick der DZ Bank. Zudem sei ein Shutdown "ein sichtbares Symbol politischer Dysfunktion und erinnert Investoren daran, dass die US-Politik nicht einmal grundlegende Verwaltungsaufgaben zuverlässig erfüllt". Angesichts der hohen Aktienbewertungen und niedriger Risikoprämien könnte dies stärker auf die Stimmung drücken als in anderen Marktphasen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:15ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Stabil trotz US-Shutdown und Frankreich-Krise
17:59Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabil trotz US-Shutdown und Krise in Frankreich
17:57Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün
17:37Volatiler Wochenstart: DAX legt Verschnaufpause ein - Gewinne bröckeln wieder ab
17:17Oberster US-Gerichtshof lässt Klage gegen SAP zu
17:16Jahresendrallye in Wartestellung
16:09Börse Frankfurt-News: Wochenausblick: (Fast) überall Rekorde
15:57Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Zuschlägen
mehr