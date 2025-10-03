DAX24.412 ±-0,0%Est505.652 +0,1%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1736 +0,1%Öl64,51 +0,3%Gold3.860 +0,1%
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag freundlich

03.10.25 12:07 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 203,70 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 203,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Airbus SE-Aktie bis auf 204,15 EUR. Bei 202,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 28.799 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 204,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 38,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,72 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 213,00 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
