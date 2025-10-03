Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Abschläge

DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.284 +1,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,38 +0,1%Gold3.886 +0,8%
03.10.25
So performte der NASDAQ 100 am Freitag letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
113,20 EUR 3,55 EUR 3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
139,82 EUR -5,52 EUR -3,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
184,64 EUR -4,66 EUR -2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Biogen Inc
132,05 EUR -0,70 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
236,80 EUR 6,00 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
26,24 EUR 0,32 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Diamondback Energy Inc
121,84 EUR -0,88 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
75,50 EUR 0,82 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
30,00 EUR -1,00 EUR -3,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
KLA-Tencor Corp.
942,80 EUR -28,50 EUR -2,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MercadoLibre Inc
1.905,00 EUR -15,00 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,00 EUR -3,44 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
146,66 EUR -12,38 EUR -7,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
22,18 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
24.785,5 PKT -107,2 PKT -0,43%
Charts|News|Analysen

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,43 Prozent leichter bei 24.785,52 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,155 Prozent fester bei 24.931,42 Punkten, nach 24.892,76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24.958,26 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.713,58 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,635 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 03.09.2025, bei 23.414,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2025, wies der NASDAQ 100 22.866,97 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19.793,34 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 18,16 Prozent nach oben. Bei 24.958,26 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit eBay (+ 4,26 Prozent auf 92,17 USD), Charter A (+ 3,86 Prozent auf 280,01 USD), Diamondback Energy (+ 2,99 Prozent auf 147,47 USD), Biogen (+ 2,98 Prozent auf 159,88 USD) und Align Technology (+ 2,70 Prozent auf 132,17 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Palantir (-7,47 Prozent auf 173,07 USD), KLA-Tencor (-3,31 Prozent auf 1.101,55 USD), MercadoLibre (-3,29 Prozent auf 2.172,75 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,98 Prozent auf 164,67 USD) und Applied Materials (-2,71 Prozent auf 217,53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36.055.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,882 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

