DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach
Marktbericht

Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

03.10.25 22:33 Uhr
Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones | finanzen.net

So bewegte sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
187,50 EUR -1,74 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
427,00 EUR 10,00 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
676,70 EUR 7,80 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot Inc., The
336,50 EUR -1,20 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell
179,78 EUR 1,46 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
161,10 EUR 2,70 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
62,17 EUR -1,50 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,00 EUR -3,44 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
129,80 EUR 0,32 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
238,60 EUR 3,40 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
306,70 EUR 5,55 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
37,22 EUR 0,10 EUR 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.758,3 PKT 238,6 PKT 0,51%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,51 Prozent fester bei 46.758,28 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,846 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,126 Prozent leichter bei 46.461,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 46.519,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 46.566,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.049,64 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,976 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.09.2025, bei 45.271,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.828,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42.011,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 10,30 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,83 Prozent auf 360,20 USD), Travelers (+ 1,61 Prozent auf 284,56 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 497,85 USD), Johnson Johnson (+ 1,43 Prozent auf 188,64 USD) und Goldman Sachs (+ 1,36 Prozent auf 789,98 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-3,54 Prozent auf 71,93 USD), Amazon (-1,30 Prozent auf 219,51 USD), Home Depot (-0,96 Prozent auf 335,60 EUR), Honeywell (-0,93 Prozent auf 209,05 USD) und NVIDIA (-0,67 Prozent auf 187,62 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36.055.142 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,882 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,30 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

