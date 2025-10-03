Börse New York in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im Dow Jones

Marktbericht

So bewegte sich der Dow Jones am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,51 Prozent fester bei 46.758,28 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,846 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,126 Prozent leichter bei 46.461,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 46.519,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 46.566,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.049,64 Punkten verzeichnete.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,976 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.09.2025, bei 45.271,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44.828,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 42.011,59 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 10,30 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,83 Prozent auf 360,20 USD), Travelers (+ 1,61 Prozent auf 284,56 USD), Caterpillar (+ 1,48 Prozent auf 497,85 USD), Johnson Johnson (+ 1,43 Prozent auf 188,64 USD) und Goldman Sachs (+ 1,36 Prozent auf 789,98 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-3,54 Prozent auf 71,93 USD), Amazon (-1,30 Prozent auf 219,51 USD), Home Depot (-0,96 Prozent auf 335,60 EUR), Honeywell (-0,93 Prozent auf 209,05 USD) und NVIDIA (-0,67 Prozent auf 187,62 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36.055.142 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,882 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,30 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net