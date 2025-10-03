Aufschläge in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

NYSE-Handel im Blick

Am fünften Tag der Woche agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Letztendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 6.715,79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52,686 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 6.723,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6.715,35 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6.705,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.750,87 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,814 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 03.09.2025, den Wert von 6.448,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6.279,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.10.2024, stand der S&P 500 noch bei 5.699,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,44 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6.750,87 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Humana (+ 10,56 Prozent auf 283,72 USD), Centene (+ 5,11 Prozent auf 38,70 USD), The Cigna Group Registered (+ 4,72 Prozent auf 311,00 USD), eBay (+ 4,26 Prozent auf 92,17 USD) und IPG Photonics (+ 4,20 Prozent auf 84,66 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Palantir (-7,47 Prozent auf 173,07 USD), Las Vegas Sands (-7,41 Prozent auf 50,97 USD), Wynn Resorts (-7,26 Prozent auf 123,66 USD), Dell Technologies (-4,50 Prozent auf 140,74 USD) und Nike (-3,54 Prozent auf 71,93 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36.055.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,882 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net