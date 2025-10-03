Aufschläge in New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen
Am fünften Tag der Woche agierten die Anleger in New York vorsichtiger.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,01 Prozent) bei 6.715,79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 52,686 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,118 Prozent auf 6.723,25 Punkte an der Kurstafel, nach 6.715,35 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 6.705,67 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.750,87 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,814 Prozent nach oben. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 03.09.2025, den Wert von 6.448,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2025, wurde der S&P 500 mit 6.279,35 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.10.2024, stand der S&P 500 noch bei 5.699,94 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,44 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 6.750,87 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.835,04 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Humana (+ 10,56 Prozent auf 283,72 USD), Centene (+ 5,11 Prozent auf 38,70 USD), The Cigna Group Registered (+ 4,72 Prozent auf 311,00 USD), eBay (+ 4,26 Prozent auf 92,17 USD) und IPG Photonics (+ 4,20 Prozent auf 84,66 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Palantir (-7,47 Prozent auf 173,07 USD), Las Vegas Sands (-7,41 Prozent auf 50,97 USD), Wynn Resorts (-7,26 Prozent auf 123,66 USD), Dell Technologies (-4,50 Prozent auf 140,74 USD) und Nike (-3,54 Prozent auf 71,93 USD).
Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36.055.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,882 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick
Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Centene und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Centene
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Centene
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Centene News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen