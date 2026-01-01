DAX24.522 +0,1%Est505.845 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +3,1%Nas23.201 -0,2%Bitcoin77.088 +2,1%Euro1,1741 ±-0,0%Öl60,02 -1,5%Gold4.322 +0,2%
TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Januar 2026

02.01.26 17:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 5. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

USA: Kfz-Absatz 12/25

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25

05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25

SONSTIGE TERMINE

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (6.1. bis 9.1.2026)

17:00 Pressekonferenz LG Electronics

18:00 Pressekonferenz Robert Bosch GmbH

22:00 Pressekonferenz Nvidia

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi