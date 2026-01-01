DAX24.524 +0,1%Est505.844 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +3,1%Nas23.169 -0,3%Bitcoin76.735 +1,6%Euro1,1735 -0,1%Öl60,22 -1,1%Gold4.324 +0,2%
Aktien Frankfurt Schluss: Gelungener Start ins Börsenjahr 2026

02.01.26 17:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.523,8 PKT 33,4 PKT 0,14%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Start in das Börsenjahr 2026 ist dem deutschen Aktienmarkt insgesamt geglückt. Die Nebenwerte-Indizes legten am Freitag deutlich zu, während der DAX einen Großteil seiner Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten konnte. Am Vormittag hatte der Leitindex noch zeitweise Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei 24.771 Punkten genommen und damit an sein starkes Jahr 2025 mit einem Gewinn von 23 Prozent angeknüpft. Die dynamische Rally nach Handelsstart sei aber gleich wieder abverkauft worden, was für eine anhaltend hohe Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen spreche, schrieb Christine Romar, Europachefin des Handelshauses CMC Markets.

Allzu viel ist am Brückentag zwischen Neujahr und dem Wochenende allerdings noch nicht los. Viele Investoren sind noch in der Pause rund um den Jahreswechsel. Das Geschehen am Markt dürfte daher erst ab der kommenden Woche deutlicher an Fahrt aufnehmen.

Der Dax schloss 0,20 Prozent höher bei 24.539,34 Punkten. Als Stütze erwiesen sich hohe Kursgewinne bei den Aktien des Energiekonzerns RWE und des Triebwerkherstellers MTU (MTU Aero Engines). Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 1,18 Prozent auf 30.979,74 Zähler./la/he

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

