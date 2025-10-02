Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE gewinnt am Donnerstagvormittag

Blick auf Airbus SE-Kurs

Die Aktie von Airbus SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 200,20 EUR.

Das Papier von Airbus SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 200,20 EUR. Die Airbus SE-Aktie legte bis auf 200,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 199,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 7.898 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 bei 200,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 37,69 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,72 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 213,00 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Airbus SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,49 EUR fest.

