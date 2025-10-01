DAX23.994 +0,5%Est505.552 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.221 +2,1%Euro1,1736 ±-0,0%Öl65,77 -1,9%Gold3.881 +0,6%
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Kursentwicklung im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

01.10.25 12:06 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 197,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
197,98 EUR 0,48 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 197,00 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 195,42 EUR. Mit einem Wert von 197,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 54.654 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 198,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE-Aktie somit 0,68 Prozent niedriger. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 57,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,72 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 213,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE am 30.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus SE-Analyse: Airbus SE-Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Airbus-Aktie im Blick: Vorstandschef warnt vor Sicherheitslücken bei Drohnenabwehr in Deutschland

Boeing-Aktie zieht kräftig an: FAA wll offenbart Beschränkungen für Boeing 737 Max lockern

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
30.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
