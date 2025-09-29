DAX23.738 ±-0,0%ESt505.502 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,29 -0,5%Gold3.804 -0,8%
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag nahe Vortagesschluss

30.09.25 12:06 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Airbus SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 195,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195,86 EUR -0,34 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 195,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 196,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE-Aktie bis auf 194,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 195,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.538 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,34 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,29 Prozent. Am 09.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,30 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,72 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 213,00 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 0,29 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbus SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,49 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
11:51Airbus SE BuyUBS AG
26.09.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
15.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
